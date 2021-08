Boticas: Covas do Barroso acolheu acampamento anti-mineração

Covas do Barroso recebeu, entre os dias 14 e 18 de agosto, o Acampamento em Defesa de Covas do Barroso, que reuniu vários representantes de organizações e movimentos anti-mineração.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou no passado domingo (dia 15 de agosto), juntamente com a Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Barroso, Lúcia Dias Mó, e de responsáveis da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso UDCB), na palestra “2050 – um mundo sem minas”.

A iniciativa permitiu a partilha de opiniões acerca das explorações de lítio a céu aberto projetadas para as localidades de Covas do Barroso e Dornelas, bem como analisar os impactos ambientais e sociais que o projeto poder vir a causar na região.

Além de colóquios, conversas e workshops sobre a temática da mineração e justiça ambiental em Portugal, os intervenientes, oriundos de vários países, assistiram à projeção de filmes e participaram numa ação simbólica de protesto contra a Mina do Barroso.