Boticas: criado torneio de futsal em homenagem a Joel Nascimento

O Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, estará em Boticas na próxima sexta-feira, dia 9 de julho, para a apresentação do “Troféu Internacional de Futsal JOEL 7”, evento do qual será “padrinho” e que será organizado pelo Grupo Desportivo de Boticas, com o apoio do Município, em homenagem ao atleta Joel Nascimento, que no passado mês de março, aos 19 anos, perdeu a vida num acidente de automóvel, deixando profundamente consternada a população botiquense e a família do futsal nacional.

Na apresentação do Troféu, que será também ela uma homenagem do Grupo Desportivo de Boticas ao jovem atleta, para além de Jorge Braz, eleito nos três últimos anos pelo “Futsal Planet” como o melhor seleccionador de futsal do mundo, marcarão também presença o Presidente da Câmara de Boticas e os vereadores do Município, representantes dos clubes que o atleta representou durante a sua formação (para além do GD Boticas, o Grupo Desportivo de Chaves e o Grupo Desportivo de Salto), representantes da Associação de Futebol de Vila Real, da arbitragem do Distrito, treinadores, colegas de equipa e familiares.

A data da realização do Troféu ainda não está definida, mas deverá acontecer no final da próxima época desportiva (Maio ou Junho), sendo disputado no escalão de sub-20 (aquele a que pertencia Joel Nascimento) e reunindo alguns dos clubes com maior palmarés do nosso país e da vizinha Espanha.

A apresentação do Troféu e homenagem a Joel Nascimento realiza-se às 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.