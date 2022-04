Boticas: crianças do Pré-Escolar e do 1ª Ciclo assistiram à exibição do filme “Dimensão S”

As crianças do ensino pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB) e os alunos do 1º ciclo de estudos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro assistiram esta quarta-feira, dia 6 de abril, no Auditório Municipal de Boticas, à exibição da longa-metragem pedagógica “Dimensão S”, no âmbito de uma iniciativa promovida pela Águas do Norte.

Com o Alto Patrocínio de sua Excelência o Presidente da República, este filme revela-se como uma ferramenta inovadora e diferenciadora para a comunidade escolar, com a capacidade de gerar mudança de comportamento na aquisição de valores essenciais para a vida, como é o caso de um estilo de vida saudável.

A comédia musical infantojuvenil, realizada por Nuno Vieira, conta com as participações de Mariana Pacheco, Margarida Serrano, Noémia Costa, Pedro Andrade, Diogo Leite e Pedro Jorge, o reconhecido mini Masterchef, e aborda a importância dos bons hábitos alimentares de forma divertida e pedagógica.

De referir que o filme “Dimensão S” esteve em exibição nos cinemas entre 16 de outubro e 10 de dezembro 2021, chegando agora até às crianças que, em detrimento de fatores como a localização ou extrato social, não puderam visualizá-lo antes.

GC CM Boticas