Boticas distinguido como “Município Amigo do Desporto” pelo quarto ano consecutivo

A Câmara Municipal de Boticas foi distinguida pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e pela Cidade Social, como “Município Amigo do Desporto”, pelo quarto ano consecutivo.

A entrega da bandeira e do diploma alusivos à distinção realizou-se na passada quinta-feira, dia 13 de maio, com a deslocação do Presidente da APOGESD, Pedro Mortágua Soares, ao Município de Boticas, onde foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga.

Esta distinção teve como áreas de avaliação a organização de eventos desportivos, infraestruturas, parcerias, realidade desportiva, entre outras.

O Programa “Município Amigo do Desporto” visa a disponibilização de informação e partilha de medidas relativas à qualidade de intervenção dos municípios portugueses em áreas como o desporto, juventude e educação e assume-se, também, como uma rede de partilha que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas, partindo dos projetos e ações implementadas em cada concelho aderente.

O Presidente da Câmara mostra-se “muito satisfeito com mais esta distinção, que é demonstrativa da atenção que o Município dá a todas as áreas e, em particular, ao desenvolvimento desportivo do Concelho, com a construção e dinamização das estruturas desportivas que incentivem a população, e em particular os mais jovens, à prática desportiva e a um estilo de vida saudável e ativo”.