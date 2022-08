Boticas: diversão ao rubro no FestInVale Junior

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) foi palco, no passado sábado, dia 6 de agosto, do FestInVale Junior, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Boticas em parceira com a Empresa Intermunicipal Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB).

As crianças usufruíram ao máximo dos insufláveis, passeios de comboio, pinturas faciais, entre outras atividades, instaladas na zona infantil do BNB.

A festa da diversão continuou com “O Recreio da Anita”, espetáculo musical que fez as delícias do público mais jovem.

O momento mais aguardado por miúdos e, inclusive, graúdos foi a Festa da Espuma, ponto alto do festival que serviu para superar o calor que se fez sentir ao longo da tarde.

Sendo o BNB um espaço que privilegia o contacto direto com a natureza, foram muitos aqueles que juntaram o útil ao agradável e aproveitaram a ocasião para passar um dia em família, através do convívio na zona de merendas do parque.