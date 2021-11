Boticas é “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo oitavo ano consecutivo

A Câmara Municipal de Boticas foi distinguida, pelo oitavo ano consecutivo, como “Autarquia + Familiarmente Responsável”, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR).

Em 2021, Boticas volta a ser o único concelho de Alto Tâmega a receber a “Bandeira Verde com Palma”, galardão atribuído aos municípios que desenvolvem políticas sociais e de apoio às famílias em áreas como educação, habitação, saúde, maternidade e paternidade, transportes, entre outras, mais de três vezes consecutivas.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, referiu que “é um orgulho receber, pela oitava vez consecutiva, a distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável e gratificante constatar que a dedicação à nossa terra é reconhecida por uma entidade externa, independente e credível”.

“O bem-estar geral da nossa população e das famílias do Concelho continua a ser uma prioridade para o meu executivo, sendo que esta distinção é a prova de que as políticas implementadas vão ao encontro das necessidades e anseios dos nossos munícipes”, enalteceu o autarca.

A cerimónia de atribuição das bandeiras aos 84 municípios distinguidos em 2021 terá lugar no próximo dia 25 de novembro, no Auditório da Fundação FEFAL, em Coimbra.

De referir que o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis é uma iniciativa desenvolvida pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), que visa acompanhar, premiar e divulgar as melhores práticas das Câmaras Municipais em matéria de responsabilidade familiar e que tem como ambição contribuir para que todas as autarquias portuguesas desenvolvam políticas transversais capazes de acolher e valorizar a família, garantindo-lhes o pleno exercício das suas responsabilidades e competências e prevenindo as situações de risco e vulnerabilidade.

Fonte: CMB