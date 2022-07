Boticas e Montalegre acolhem Escola de Verão em Sistemas Naturais do Barroso

Entre os dias 25 e 29 de julho, os municípios de Boticas e Montalegre acolhem a SusTEC Summer School – Sistemas Naturais do Barroso.

A participação na Escola de Verão em Sistemas Naturais do Barroso é gratuita, mas com vagas limitadas (15) e é destinada a estudantes do Ensino Superior interessados na investigação em áreas de montanha.

O curso inclui alojamento para participantes deslocados e as inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Uyih7avHOWtTC572YTkl0ySVeNNp_hHP6H4bad7Ka3MS4Q/viewform.

O Barroso, território constituído pelos Concelhos de Boticas e Montalegre, foi o primeiro território português a ser classificado como sítio “Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)”, sendo uma região associada às práticas agrícolas ancestrais e ímpares, muito ligadas aos princípios da ecologia, onde se pratica uma agricultura extensiva, em perfeita harmonia entre os sistemas ambientais, ciclos culturais, práticas agrícolas e o Homem, contribuíram para criar um património agrícola e paisagístico únicos.

Nesse sentido, a Escola de Verão em Sistemas Naturais do Barroso pretende que os participantes sejam capazes de conhecer e compreender os sistemas biológicos do Barroso, nomeadamente os relacionados com o Sistema Agro-Silvo-Pastoril, adquirir conhecimentos acerca da importância e dinâmica dos sistemas biológicos do Barroso e desenvolver competências de socialização, trabalho em grupo, interpretação e discussão de dados científicos.