Boticas é o concelho com mais beneficiários da Tarifa Social de Eletricidade

Segundo informação divulgada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Vila Real é o Distrito com mais beneficiários da Tarifa Social de Eletricidade (TSE) a nível nacional, sendo Boticas o Concelho que mais clientes tem, cerca de 30%, a beneficiarem deste apoio.

Após ter conhecimento destes dados, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu que “é incompreensível como esta região, uma das maiores produtoras de energia limpa, tanto eólica como hídrica, não é compensada pela disponibilização dos seus recursos para a produção de energia”, acrescentando que “quando se fala de equidade nacional mais uma vez constata-se que não existe igualdade de tratamento com os munícipes do Concelho de Boticas. Pelas caraterísticas climatéricas desta região, com temperaturas muito baixas no inverno, a população acaba por gastar mais energia para aquecimento das habitações e esse consumo extra reflete-se nos encargos mensais das famílias”.

“Tendo em conta que o Governo vai abrir um concurso para a concessão de energia, este é um assunto que vai ser analisado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, até porque na nova concessão têm de ser salvaguardados alguns aspetos e este é um deles. Vamos sensibilizar o Estado Central para que contemple as populações”, rematou o autarca.

De referir que as tarifas sociais de gás e eletricidade são atribuídas de forma automática aos consumidores economicamente vulneráveis, através de um regulamento especial de preço.