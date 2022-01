Boticas: edifício dos Paços do Concelho alvo de intervenção ao nível da eficiência energética

O Edifício do Paços do Concelho está a ser alvo de uma intervenção ao nível da eficiência energética, nomeadamente através do uso racional de energia elétrica e da produção de energia renovável para autoconsumo.

As obras baseiam-se no revestimento de uma parede exterior do edifício, na substituição da iluminação existente por luminárias com tecnologia LED, na instalação de uma Unidade de Energia para Autoconsumo e, ainda, na modernização do sistema de climatização do edifício, que se encontrava obsoleto.

Além de promover uma boa prática energético-ambiental e de sensibilizar a população para as questões de sustentabilidade energética, esta intervenção permite à autarquia reduzir o consumo de energia elétrica, as emissões de CO 2 para a atmosfera e ainda a diminuição da despesa pública, prevendo-se uma poupança de energia primária de 12,6 tep/ano, a que corresponde a uma redução no consumo de 48,5%, bem como a diminuição da emissão de 21 toneladas/ano de CO 2 .

De referir que este investimento decorreu no âmbito da candidatura “Boticas + Eficiente – Edifício Paços do Concelho” – NORTE-03-1203-FEDER-000417, aprovada através do Aviso NORTE-03-2017-42, relativo à Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local, tendo um investimento total de 106.807,82€, um investimento elegível de 103.724,59€ e uma comparticipação FEDER de 53.189,66€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 51,28% do custo total elegível da operação.