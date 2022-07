Boticas em aviso amarelo de tempo quente

Atendendo ao aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de tempo quente para os dias 7 e 8 de julho de 2022, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Boticas relembra alguns dos cuidados a ter durante o período em que vigora o alerta.

– Não realize fogueiras para recreio/lazer ou confeção de alimentos;

– Não queime matos cortados e amontoados e/ou qualquer tipo de sobrantes de exploração;

– Não fume ou faça lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

– Não utilize equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

– Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00;

– Abasteça as máquinas agrícolas a frio e em local com pouca vegetação;

– Consulte o risco de incêndio rural no site do IPMA (www.ipma.pt), uma vez que nos concelhos de nível “Muito Elevado” ou “Máximo” existem restrições adicionais, sobretudo nas operações agrícolas e florestais, entre as 11h00 e o pôr do sol.

Este aviso destina-se a todos os distritos de Portugal Continental, exceto Faro, situação pode vir a ser prolongada.

GC CM de Boticas