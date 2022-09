Boticas: encerramento das Atividades de Ocupação de Tempos Livres de Verão

Terminaram esta quarta-feira, dia 31 de agosto, os programas de Atividades de Ocupação de Tempos Livres 2022, designados de “Oficinas de Verão” e “Ateliers de Verão”, que decorreram no Jardim de Infância de Boticas e no Pavilhão Multiusos de Boticas.

Os programas foram desenvolvidos pela Câmara Municipal de Boticas, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas e do projeto CLDS 4G “Boticas ComVida”, e direcionados para as crianças e jovens do Concelho, com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos, que participaram em diversas iniciativas lúdicas, culturais e desportivas durante os meses de julho e agosto.

As sessões de encerramento contaram com a presença dos vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres que, em representação da autarquia, aproveitaram a ocasião para entregar os certificados aos participantes de ambos os programas.

Logo de seguida e como forma de assinalar o término das atividades, as crianças e jovens foram brindadas com lanches-convívio e muita diversão.

De realçar que este projeto social revela-se de grande importância para muitas famílias do Concelho, uma vez que a maioria dos pais e encarregados de educação não dispõem de outra opção para ocupar as crianças durante o período em que não há atividades letivas.

GC CM Boticas