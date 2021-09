Boticas: encerramento das Atividades de Ocupação de Tempos Livres de Verão

Terminaram, no passado dia 31 de agosto, as Atividades de Ocupação de Tempos Livres, designadas de “Oficinas de Verão” e “Ateliers de Verão”, desenvolvidas pela Câmara de Boticas em colaboração com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas e com o projeto CLDS 4G “Boticas ComVida”.

Durante os meses de julho e agosto, as crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos, participaram em diversas iniciativas lúdicas, culturais e desportivas, nomeadamente visitas ao Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) e ao Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (C.I.S.A), ao campo de golfe de Vila do Conde (Vidago), sessões de cinema, aulas de yoga e informática, atividades recreativas na piscina municipal, ateliers de pintura e trabalhos manuais, entre outras.

Além disso, as crianças participaram na segunda-feira (dia 30 de agosto), num torneio de xadrez ao ar livre promovido pela Academia do Xadrez, do Clube de Ténis de Mesa (CTM) de Chaves, na Praça do Município.

Recorde-se que este tipo de programas tm como objetivo principal permitir que as crianças e jovens do Concelho possam ocupar os tempos livres resultantes das férias escolares de forma ativa e divertida.