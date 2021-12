Boticas: entrega de prémios aos melhores alunos do ano letivo 2020/2021

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, acompanhando pelos vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres, entregou esta quarta-feira, dia 22 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os prémios aos alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro que obtiveram as melhores classificações no ano letivo 2020/2021.

Fernando Queiroga referiu que “estes alunos são um exemplo para os restantes colegas de turma e também da escola, pela sua dedicação aos estudos e, por esse motivo, merecem este reconhecimento por parte da autarquia”, acrescentando que “o objetivo da atribuição destes prémios passa por distinguir os alunos com melhor desempenho escolar em cada ano letivo e, simultaneamente, incentivar os restantes alunos a alcançarem os melhores resultados possíveis”.

“Vamos continuar a desenvolver e implementar medidas que proporcionem melhores condições de aprendizagem, contribuindo, assim, para o sucesso educativo daqueles que são o futuro da nossa terra”, finalizou o autarca.

Os alunos distinguidos pelos excelentes resultados escolares no ano letivo 2020/2021 foram Maria João Adegas (5º A), Rafael Rodrigues (6º A), Edgar Fernandes (6º C), Maria Rabiço Videira (6º C), Bárbara Santos (7º A), Luana Monteiro (7º A), Lara Martins (8º A), Ana Leonor Miranda (9º A) e Francisco Adegas (9º B).