Boticas: entrega de prémios dos Concursos de Decorações de Natal e Presépios Natalícios

Realizou-se esta segunda-feira, dia 7 de março, no Auditório Municipal de Boticas, a cerimónia de atribuição dos prémios aos vencedores da 6ª edição do concurso de Decorações de Natal e da 2ª edição do concurso de Presépios Natalícios.

As iniciativas, promovidas pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense com o apoio da Câmara Municipal, teveram como objetivo principal dinamizar e atrair mais pessoas ao comércio tradicional durante a quadra natalícia.

O prémio de melhor Decoração de Natal foi atribuído ao café/bar “Memórias do Mercado”, que conquistou o maior número de votos do júri.

O segundo lugar foi concedido ao “Triunfalgarismo”, o terceiro ao café “A Cave”, o quarto ao “D’Chef – Loja e Taberna Rural” e o quinto e último lugar foi conquistado por “Arlindo Gonçalves Seguros”.

Quanto ao concurso de Presépios Natalícios, o grande vencedor foi o Grupo de Amigos de Beça, seguindo-se Manuel Braga, Fátima Pereira Vieira Monteiro, CAPOLIB – Loja de Produtos e Montanha e Produtos Caseiros – Maria do Carmo.

A entrega dos prémios foi realizada pelo Presidente e Tesoureiro da Associação Empresarial Botiquense, Paulo Aleixo e Luís Gomes, respetivamente, e pelo Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires.

A cerimónia contou ainda com a presença dos comerciantes que participaram nas iniciativas, sendo que cada um deles recebeu uma menção honrosa.

De realçar que os vencedores dos concursos receberam vales de compra que podem utilizar no comércio tradicional de Boticas.