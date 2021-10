Boticas: entrega dos prémios do Concurso Escolar “Uma Viagem por terras de Nadir…”

Foram entregues esta sexta-feira, dia 1 de Outubro, os prémios relativos ao Concurso Escolar “Uma Viagem por terras de Nadir…”, uma iniciativa que decorreu no final do ano lectivo transacto, inserida nas comemorações do centenário do nascimento de Nadir Afonso e que teve como principal objetivo incentivar os alunos do Ensino Básico, Ensino Secundário ou equivalente e Educação Especial do Alto Tâmega a envolverem-se no conhecimento do património cultural e artístico, através da criação de trabalhos originais retratando a vida e obra de Nadir Afonso.

Para além dos vencedores, a cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara, Guilherme Pires, da Vereadora da Educação e Cultura da Autarquia, Maria do Céu Fernandes, e da Presidente da Fundação Nadir Afonso, Laura Afonso.

A turma do 3º A, do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, foi a vencedora do 1º ciclo. No 2º ciclo a vencedora foi a turma do 6º G, da Escola Nadir Afonso, do Agrupamento de Escolas Júlio Martins, e no 3º ciclo o primeiro lugar foi conquistado por um trabalho conjunto apresentado pelo do 7º A, 7º B e 8º B, do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas.

Foram ainda atribuídas menções honrosas às turmas do 2º A (1º ciclo), do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, do 6º A (2º ciclo), da Escola Básica e Secundária do Baixo Barroso, do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, e do 8º A (3º ciclo) do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas.

Ao todo foram entregues 16 trabalhos representativos de cinco escolas da região do Alto Tâmega, não tendo havido trabalhos a concurso representativos do Ensino Secundário e da educação especial.

A organização do concurso, a cargo da Fundação Nadir Afonso e da Câmara Municipal, agradeceu a dedicação e originalidade dos alunos e professores, num ano tão difícil como aquele que enfrentamos, como consequência da pandemia de covid-19 que abalou o mundo, pela sua participação neste concurso e pelos excelentes trabalhos apresentados.