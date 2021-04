Boticas: exposição “25 de Abril em Cartaz” em exibição na Câmara Municipal

Como forma de recordar a Revolução do 25 de abril de 1974 e assinalar as comemorações do seu 47º aniversário, o Município de Boticas com o apoio do Museu Nacional da Imprensa, apresenta a exposição “25 de Abril em Cartaz”.

A mostra reúne uma pequena seleção de imagens alusivas à “Revolução dos Cravos”, uma data marcante para a história da democracia portuguesa, entre as quais se encontram trabalhos da autoria de Vieira da Silva, João Abel Manta e Vespeira, artistas de renome no seio da iconografia da revolta militar.

A exposição é de entrada gratuita e está patente ao público, no Átrio da Câmara Municipal, até ao final do mês de maio.

Pela segurança de todos, apela-se a que os visitantes cumpram as regras estabelecidas pelas Autoridades de Saúde no âmbito da pandemia de Covid-19, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico.