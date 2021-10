Boticas: Fernando Queiroga reeleito Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, foi reeleito esta quarta-feira, dia 27 de outubro, Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, funções que desempenha desde 2009, tendo a sua eleição merecido a unanimidade dos 21 membros que compõem o Conselho Geral (entre representantes do pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados de educação, representantes do Município e representantes da comunidade local).

Desde que assumiu funções como Presidente do Conselho Geral, trabalhou sempre de perto com o Prof. Américo Barroso, que foi também reconduzido no cargo no passado dia 28 de maio.

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo.

Fonte: CM Boticas