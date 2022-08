Boticas: Festa da Vitela Barrosã em Carvalhelhos

Realizou-se na passada sexta-feira, dia 5 de agosto, no Pavilhão Polidesportivo de Carvalhelhos, a tradicional festa da vitela barrosã, uma iniciativa que se repete há vários anos, numa altura em que muitos conterrâneos regressam a Boticas e, no caso concreto, à aldeia de Carvalhelhos para passarem as férias de verão.

Do cardápio constou a tradicional vitela barrosã assada no espeto, um dos ex-libris gastronómicos do Concelho de Boticas, acompanhada com pão centeio e vinho.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, marcou presença na iniciativa, juntamente com os vereadores Guilherme Pires e Hélio Martins, o Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios de Carvalhelhos, João Paulo D´Além, o Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares, e ainda muitos emigrantes que aproveitam este tipo de iniciativas para confraternizarem com familiares e amigos.