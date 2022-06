Boticas: Festa dos moinhos e do pão de Covas do Barroso

No passado sábado, dia 11 de junho, realizou-se na aldeia de Covas do Barroso mais uma iniciativa de promoção do território de Barroso intitulada “Festa dos moinhos e do pão de Covas do Barroso”.

Uma iniciativa organizada pela Associação Ambiental e Cultural Celtiberus que teve como finalidade dinamizar o território através de acções de carácter ambiental, cultural e turístico.

Apesar do muito calor que se fazia sentir, a organização disponibilizou um espaço de mercadinho local, o forno comunitário esteve em funcionamento com várias fornadas de pão centeio a sair, momentos musicais e duas caminhadas, com 5 e 11 km.

Os trilhos foram desenhados pela sombra dos carvalhais centenários e das levadas de água das ribeiras da aldeia. Os participantes, mais de duas centenas, na sua maioria de fora da região, puderam observar vários moinhos, alguns deles em funcionamento, tendo a companhia de quatro “simpáticos” burros mirandeses que recriaram o ambiente do transporte da farinha de antigamente. Os burros mirandeses foram o mote para a alegria das crianças, fazendo o seu transporte durante o trilho acompanhados ao som da tradicional música da concertina.

A população das aldeias de Covas, Romainho e Muro, ofereceu aos participantes em muitos locais, água, pão e vinho, eternizando assim o seu espírito de bons anfitriões, cumprindo a tradição de oferecer estes produtos pela época de S. António.

A festa terminou no largo da aldeia com a participação surpreendente da banda musical flaviense “Os Pardais” devido às raízes de alguns elementos nesta aldeia Barrosã.

Como qualquer convívio barrosão não podia terminar sem a merenda típica, que contou com os produtos tradicionais da região para serem degustados por todos os participantes.

Esta iniciativa contou com a colaboração do Município de Boticas, Junta de freguesia de Covas do Barroso e a AEPGA entre outras entidades locais.