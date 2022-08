Boticas: Festival da Juventude terá lugar no Largo de Nossa Senhora da Livração

Devido ao facto do Concelho de Boticas se encontrar em risco máximo de incêndio rural na próxima sexta-feira (dia 5 de agosto) e atendendo que, nestas circunstâncias, é proibido “desenvolver atividades culturais, desportivas ou outros eventos organizados que justifiquem a concentração de pessoas em territórios florestais inseridos em “Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança”, o FESTINVALE – Festival da Juventude Boticas 2022, que contará com um espetáculo de Fernando Daniel, não se realizará no Parque de Natureza e Biodiversidade, como estava programado, mas sim no Largo de Nossa Senhora da Livração, em Boticas, mantendo a programação anunciada.