Boticas: Festividades em honra de Nossa Senhora da Livração assinaladas com Eucaristia

À semelhança do que aconteceu no ano passado, devido à pandemia de Covid-19, as festividades em honra de Nossa Senhora da Livração foram assinaladas de forma simbólica com a realização, no passado sábado, dia 21 de agosto, de uma eucaristia de homenagem à padroeira do Concelho de Boticas.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, ladeado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, participou na missa celebrada pelo pároco de Boticas, Padre Domingos Teixeira dos Santos.

Mais uma vez, não se voltou a realizar o majestoso cortejo religioso pelas ruas da vila, ficando o mesmo limitado ao exterior da igreja, local onde o Agrupamento de Escuteiros e os Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) fizeram guarda de honra ao andor com a imagem de Nossa Senhora da Livração.