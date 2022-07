Boticas: florestas do concelho vigiadas por jovens voluntários

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu esta sexta-feira, dia 29 de julho, os jovens que se candidataram ao programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com o apoio da Câmara Municipal de Boticas.

O Vice-presidente da autarquia, Guilherme Pires, deu as boas-vindas ao voluntários que têm como missão reforçar a vigilância florestal do Concelho, entre os dias 1 de agosto e 30 de setembro de 2022.

Durante a sessão foram dadas informações sobre o funcionamento do programa e entregue material para as ações de vigia, nomeadamente binóculos e flyers, uma vez que os voluntários também vão desempenhar um papel pedagógico, sensibilizando as populações para a adoção de comportamentos ajustados ao nível de risco de incêndio diário.

Os jovens vão percorrer várias áreas pré-definidas pelo Gabinete Técnico Florestal (GTF) da autarquia, sobretudo as zonas em que o risco de incêndio é mais eminente, de forma a detetarem situações que possam originar fogos rurais.

Tendo em conta a vasta área florestal do Concelho, as ações de vigilância vão ter maior incidência nas localidades de Pinho, Boticas, Carvalhelhos, Vilar, Sapiãos e Ardãos.

De referir que o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas visa a preservação da natureza, florestas e ecossistemas, a sensibilização das populações para a importância da salvaguarda das florestas, bem como a prevenção dos incêndios florestais, sobretudo, durante os períodos de risco elevado e máximo de incêndio rural.