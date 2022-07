Boticas foi palco do Troféu Internacional de Futsal Joel 7

Entre os dias 13 e 15 de julho, o Pavilhão Gimnodesportivo de Boticas, recentemente requalificado, foi palco da 1ª edição do Troféu Internacional de Futsal Joel 7, evento desportivo organizado pelo Grupo Desportivo de Boticas (GDB) com o apoio do Município de Boticas e da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), em homenagem a Joel Nascimento, jovem atleta do GBD que faleceu em março de 2021, num acidente de viação.

A iniciativa foi apadrinhada pelo Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, e contou com a participação das seleções universitárias femininas e masculinas de Portugal e do Brasil e também de equipas do GDB.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, fez questão de marcar presença na abertura do torneio, que decorreu na passada quarta-feira, dia 13 de julho, juntamente com o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, a mãe do jovem atleta, Tânia Martins, entre outros.

O autarca aproveitou a ocasião para endereçar umas palavras de conforto aos familiares e amigos de Joel Nascimento, referindo que “o Município de Boticas estará sempre disponível para apoiar iniciativas desportivas que sirvam para eternizar o percurso do Joel, pelos seus valores enquanto jogador e pessoa e também pelo carinho que ele tinha pelo clube da nossa terra”.

Por sua vez, Jorge Braz agradeceu o convite do GDB para apadrinhar o Troféu Internacional de Futsal Joel 7 e o apoio da autarquia na realização do evento, afirmando que “é uma honra ser padrinho desta iniciativa e, apesar de não ter conhecido o Joel, sei que era um jovem muito acarinhado por todos, em especial pela família do Grupo Desportivo de Boticas, clube que representou e pelo qual o Joel tinha uma paixão”.

Por sua vez, o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, também falou dos valores e da dedicação que o Joel tinha ao clube local, acrescentando que “nunca esqueceremos o Joel e este evento é a prova disso mesmo, pelo simbolismo que acarreta para os botiquenses e sobretudo para toda a estrutura do clube”.

Paulo Aleixo deixou também uma agradecimento especial ao Selecionador Nacional de Futsal por ter aceite o convite e, acima de tudo, honrar a memória do jovem atleta.

“Não há palavras suficientes para agradecer tudo aquilo que o Grupo Desportivo de Boticas, com a ajuda da Câmara Municipal, tem feito em memória do meu filho”, afirmou visivelmente emocionada a mãe de Joel, Tânia Martins, acrescentando que “o Joel estará feliz e orgulhoso por tudo aquilo que estão a fazer em memória dele”.

O encerramento do torneio realizou-se na sexta-feira, dia 15 de julho, com a cerimónia de atribuição de lembranças, troféus e respetivas medalhas aos participantes.

A entrega foi feita pelo Vice-presidente da Câmara, Guilherme Pires, pelo Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, pelo Presidente e Secretária-Geral do GDB, Paulo Aleixo e Rita Castro, respetivamente, e pela família do Joel, nomeadamente pela mãe, Tânia Martins, e pelos irmãos, Iuri Teixeira e Gabriel Nascimento.

No que concerne a resultados, a Seleção Universitária de Portugal foi quem se destacou no futsal feminino, sendo que, no masculino, a grande vencedora foi a Seleção Universitária do Brasil.

Futsal Feminino

1º classificado – Seleção Universitária de Portugal

2º classificado – Seleção Universitária do Brasil

3º classificado – Grupo Desportivo de Boticas

Futsal Masculino

1º classificado – Seleção Universitária do Brasil

2º classificado – Seleção Universitária de Portugal

3º classificado – Grupo Desportivo de Boticas

GC CM de Boticas