Boticas: gabinete de atendimento ao munícipe realizou cercada 12 mil atendimentos em 2021

O Gabinete itinerante de Atendimento ao Munícipe (GAM), um serviço que o Município de Boticas implementou em 2006 e que permite o tratamento de vários assuntos sem a necessidade de deslocações à sede de Concelho, continua a revelar-se um importante apoio para as populações do Concelho.

Com a disponibilização deste serviço descentralizado e de proximidade, os munícipes podem tratar de assuntos relacionadas com a autarquia, Segurança Social, Finanças, CTT, serviços de Saúde, nomeadamente marcação de consultas médicas e pedidos de receituário crónico, de forma simples, rápida e sem necessidade de grandes deslocações, uma vez que as duas carrinhas do GAM percorrem, semanalmente, praticamente todo o Município de Boticas.

Em termos estatísticos, no ano de 2021, as duas unidades móveis do GAM realizaram cerca de 12 mil atendimentos.

Em linha de conta com estes dados, constatou-se também que, entre 2008 e 2021, o número de atendimentos realizados aproximou-se dos 206 mil, um número bastante elucidativo da eficiência e do impacto que este serviço de proximidade tem junto das populações do Concelho.

De referir que o GAM inclui ainda o serviço de distribuição de correio urgente e não urgente, assumido pela Câmara Municipal de Boticas desde agosto de 2020, após o desagrado demonstrado pela população no que concerne à entrega de correspondência por parte dos CTT.

Assim, verificou-se que, durante o ano de 2021, este serviço de entrega realizou mais de 60 mil entregas, entre correio normal, azul, registado e encomendas, em 24 localidades do Concelho.

Mais um serviço disponibilizado pelo Município de Boticas tendo em conta as necessidades, desejos e, acima de tudo, o bem-estar geral das populações, facto que demonstra a eficácia do executivo municipal em resolver os problemas que vão surgindo no Concelho.

Face aos dados apresentados, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, mostrou-se satisfeito por verificar que “o apoio concedido pelo GAM às populações é uma mais valia para o Concelho, sobretudo para os nossos idosos que nem sempre têm possibilidade e meios próprios para se deslocarem à vila e tratarem dos seus assuntos pessoais”.

“Mais do que o número de atendimentos, aquilo que realmente me apraz é verificar que a população saiu beneficiada com a implementação deste serviço, em especial durante os períodos de confinamento obrigatório devido à pandemia de Covid-19, em que as duas carrinhas se mantiveram em funcionamento e a prestarem todo o tipo de apoio aos nossos munícipes”, enalteceu o autarca.

