Boticas: grupo “Alta Definição” animou mais uma “Quinta-feira Cultural”

A Rua Gomes Monteiro, em Boticas, foi palco ontem, dia 21 de julho, da realização de mais uma “Quinta-feira Cultural”, iniciativa da agenda de eventos “Verão em Festa” 2022 dinamizada pelo Município de Boticas.

O grupo “Alta Definição” foi o responsável por animar as centenas de pessoas que se deslocaram até ao centro da vila para assistirem ao espetáculo musical e dar um pezinho de dança, numa noite onde não faltou animação e interação entre a banda e o público, que retribuiu cada atuação com aplausos.

Já começa a ser notória a presença de muitos conterrâneos nas atividades de verão, uma vez que, por esta altura do ano, regressam ao Concelho de Boticas para passar férias e matar saudades de familiares e amigos.

Para o próximo domingo, dia 24 de julho, às 16h00, está agendado o Alto Tâmega ArtFest – Dia do Folclore do Alto Tâmega, no Centro de Artes Nadir Afonso.