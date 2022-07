Boticas: Grupo de Cantares de Dornelas e “Mega Show” animaram “Quinta-feira Cultural”

A Praça do Município acolheu ontem, dia 28 de julho, as atuações do Grupo de Cantares de Dornelas e do grupo musical “Mega Show”, naquela que foi mais uma “Quinta-feira Cultural”, iniciativa integrada no programa de atividades de verão promovido pelo Município de Boticas.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e os Vereadores Guilherme Pires, Isabel Torres e Hélio Martins, acompanhados pelo Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira e Carlos Gomes, respetivamente, assistiram à atuação do Grupo de Cantares de Dornelas, que apresentou o seu reportório de música tradicional portuguesa, juntamente com uma breve dança, perante uma plateia com centenas de pessoas.

Logo de seguida, o grupo “Mega Show” entrou em cena e animou a praça com a habitual música de baile, convidativa para dar um pezinho de dança.

Na próxima “Quinta-feira Cultural”, dia 4 de agosto, os anfitriões da noite serão a Banda Musical de Dornelas e a orquestra eletrónica de Augusto Damásio.