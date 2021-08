Boticas: grupo de espeleólogos percorreu galeria das Minas de Limarinho

O Grupo de Espeleologia e Montanhismo (GEM) que em 2020 se deslocou ao Parque Arqueológico do Vale do Terva (PAVT) para proceder à identificação de alguns poços e galerias subterrâneas, resultantes da exploração aurífera da época romana, esteve recentemente nas Minas do Limarinho, com o objetivo de perceber a configuração e limitações de acesso a uma galeria.

A visita resultou no levantamento topográfico e no registo fotográfico do interior da galeria, sendo que a equipa de espeleólogos encaminhou à Câmara de Boticas um relatório detalhado da operação, que permitirá à autarquia perceber se há ou não a possibilidade de tornar visitável, com todas as condições segurança, uma das muitas galerias subterrâneas existentes no PAVT.