Boticas: inauguração da Rua Trás do Adro em Beça

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com a Presidente da Junta de Freguesia de Beça, Maria Cândida Eiras, inauguraram no passado sábado, dia 13 de agosto, a Rua Trás do Adro, em Beça.

O caminho em terra batida foi recentemente pavimentado com piso em alcatrão, o que permite uma melhoria significativa na circulação automóvel e, também, pedonal junto à Igreja Românica de Beça, naquele que é também o percurso usualmente efetuado pela procissão das festas da aldeia em honra de S. Bartolomeu.

Logo após a cerimónia de inauguração decorreu um lanche-convívio aberto à população.

GC CM Boticas