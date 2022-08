Boticas: inauguração do Salão da Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, acompanhado pelos vereadores Guilherme Pires e Hélio Martins, e por elementos da Junta Freguesia de Ardãos e Bobadela, participou no passado sábado, dia 6 de agosto, juntamente com o Presidente da Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto, José da Costa Cavaco, na inauguração do Salão da Associação, em Nogueira.

O autarca felicitou os responsáveis da Associação e em particular António Serra da Silva, pela criação de um novo espaço de convívio e lazer direcionado para a comunidade local, referindo que “é fundamental que se promova o associativismo no Concelho e se fomente a confraternização entre os munícipes, sobretudo os idosos, que passam grande parte do tempo sozinhos”.

Durante a sua intervenção, Fernando Queiroga recordou o grande impulsionador da obra, António Natário Pereira, referindo que “apesar de já não se encontrar junto de nós será sempre recordado como um homem respeitado e abnegado, sobretudo pela forma como sempre se interessou em fazer o melhor pela sua aldeia”.

O Presidente da Câmara de Boticas fez também questão de protagonizar uma singela homenagem a António Natário Pereira, sublinhando a presença da sua esposa e filho nesta cerimónia.

A ocasião serviu ainda para o autarca entregar um apoio financeiro ao representante da Comissão Fabriqueira da Capela de Nogueira, Domingos Natário, destinado à aquisição de uma aparelhagem sonora para a capela.

Fernando Queiroga foi também brindado com uma pequena lembrança atribuída pela Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto.

Como é habitual neste tipo de iniciativas, após a cerimónia inaugural decorreu um lanche convívio para todos os presentes.