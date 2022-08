Boticas: mar de gente em devoção à Nossa Senhora da Livração

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, a tradição voltou a cumprir-se no sábado, dia 20 de agosto, com a realização da majestosa procissão em Honra de Nossa Senhora da Livração, padroeira do Concelho de Boticas.

Este ano, a celebração da Santa Missa foi realizada pelo Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, juntamente com vários sacerdotes da região, nomeadamente o pároco da Paróquia de Boticas, Padre Domingos Teixeira dos Santos.

A procissão, inserida no programa das festividades em honra da santa, é um dos momentos mais importantes e de maior culto religioso que se realiza, anualmente, no Concelho e que atrai milhares de devotos da região até à vila de Boticas, para assistirem ao imponente cortejo formado por 31 andores, adornados com flores naturais e que albergam os santos padroeiros de todas as freguesias.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, assistiu à Santa Missa e participou no cortejo religioso juntamente com os Presidentes das Juntas de Freguesia e demais entidades do Concelho.

Os andores percorreram as principais ruas da vila acompanhados pela Cavalaria da Guarda Nacional Republicana (GNR), Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Banda de Música de São João da Madeira, Banda Filarmónica de Arcos de Valdevez, Banda Musical de Outeiro Seco, Banda Musical de Loivos, Banda Musical de Rebordondo, Escuteiros e Bombeiros de Boticas.

À noite, a Praça do Município foi palco dos habituais concertos das bandas musicais de Arcos de Valdevez e de São João da Madeira, sendo que o largo junto à igreja acolheu as atuações dos grupos musicais “Ritmo Douro” e “Função Públika”.

Após alguns anos de proibição por motivos de força maior, o céu voltou a iluminar-se na noite de sábado com o imponente espetáculo pirotécnico que fez as delícias dos milhares de pessoas que visitaram a vila de Boticas.