Boticas: Mariana Pires conquistou 3º lugar no Concurso Nacional de Leitura

Mariana Pires, aluna do 4º A do Agrupamento de Escolas Gomes, em Boticas, conquistou o 3º lugar a nível nacional, referente ao 1º ciclo, na 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), que se realizou no passado sábado, dia 5 de junho, no Auditório do Templo da Poesia – Parque dos Poetas, em Oeiras.

A aluna botiquense escolheu o livro “Maria Liberdade”, da autoria de Filipe Gaspar, para apresentar e ler ao júri do concurso.

Apesar do nervosismo inicial por ser a primeira a ser avaliada, Mariana Pires teve uma boa prestação, o que lhe permitiu alcançar o 3º lugar e receber como prémios um tablet, um voucher de 300€ em livros nas Livrarias Bertrand, uma Powerbank, uma coluna portátil, entre outras lembranças alusivas ao evento.

O Município de Boticas felicita Mariana Pires pelo percurso exemplar e pela conquista de um lugar no pódio do CNL, sendo motivo de orgulho para toda a comunidade escolar.