Boticas: militares do RI 19 vão ajudar na vigilância das florestas do concelho

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e o Comandante do Regimento de Infantaria Nº 19 (RI 19) de Chaves, Coronel Jorge Torres, assinaram um protocolo de colaboração que permite a vigilância das florestas do concelho durante a época de verão.

À semelhança do que tem vindo a acontecer desde 2018, o acordo tem como objetivo intensificar o patrulhamento da floresta entre os meses de julho e setembro, período mais crítico e de maior risco de incêndios florestais, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de fogos, colaborando o exército com o município na defesa do património florestal e na manutenção das condições de vida das populações.

O patrulhamento será realizado por militares do RI 19 e acompanhado pelas estruturas da Proteção Civil Municipal, cabendo à autarquia assegurar o fornecimento de combustível às viaturas do exército, bem como a alimentação aos militares destacados para as ações de vigilância durante o período de vigência do acordo.