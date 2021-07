Boticas: missa de finalistas dos alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com os vereadores Guilherme Pires e Maria do Céu Fernandes, participou este sábado, dia 26 de junho, na missa de finalistas dos alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, celebrada no Santuário do Senhor do Monte.

A Eucaristia, presidida pelo pároco Adão Moura, coadjuvado pelo professor de Educação Moral e Religiosa do Agrupamento, João Alves, contou ainda com a presença da sub-diretora do Agrupamento, Ana Luísa Monteiro, e de vários professores, bem como de pais e familiares dos alunos que agora concluíram este nível de escolaridade e se preparam para, no próximo ano lectivo, ingressarem no ensino secundário.

A todos os alunos, o Município de Boticas deseja os maiores sucessos na sua vida escolar e nos novos desafios que têm pela frente.