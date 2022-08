Boticas: obras de requalificação do espaço para acolhimento de grupos concluídas

Estão concluídos os trabalhos de requalificação do edifício localizado no Parque de Animação Turística e Aventura, em Carvalhelhos.

As obras contemplaram a restruturação do edifício, de forma a garantir as condições necessárias para o acolhimento e pernoita de grupos de visitantes que participem em atividades desenvolvidas, sobretudo, na área envolvente ao Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB).

Foram criadas duas áreas de acolhimento distintas, uma destinada ao público feminino e outra ao masculino, com capacidade para 18 camas (9 de cada) e dois espaços de utilização comum, nomeadamente uma cantina com copa e uma sala de estar/convívio.

Os dormitórios estão alinhados com as instalações sanitárias e a entrada do edifício mantém-se no topo poente do edifício, contando com uma área de receção junto à zona de convívio.

Além desta reestruturação foram também feitas alterações no acesso direto ao exterior e nos dormitórios, colocado pavimento cerâmico e portas envidraçadas para garantir a entrada de luz natural, bem como a substituição das caixilharias por alumínio, com corte térmico e vidro duplo.

Foram ainda realizados trabalhos de limpeza e pequenas reparações no edifício, de modo a que os utilizadores possam usufruir ao máximo das potencialidades turísticas da região.

Com esta intervenção pretende-se criar maior dinâmica em torno do Centro de Observação da Natureza do Barroso, ampliar a oferta de produtos turísticos disponibilizados neste território classificado como Património Agrícola Mundial, pela FAO, e ainda colmatar a lacuna existente ao nível do alojamento local.

Importa salientar que a requalificação do edifício do Parque de Animação Turística e Aventura decorreu no âmbito do projeto NORTE-06-3928-FEDER-000173 – “Centro de Observação da Natureza do Barroso – Fase II”, aprovado através do aviso NORTE-28-2020-06- ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLETIVA PROVERE – PROJETOS ÂNCORA, com investimento total elegível de 249.537,19€ e uma comparticipação FEDER de 212.106,61€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.