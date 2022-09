Boticas ofereceu fichas de trabalho aos alunos matriculados no concelho

Coincidindo com o arranque do ano letivo 2022/2023, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, procedeu esta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de setembro, à entrega dos cadernos de atividades, comumente conhecidos como fichas de trabalho, a todos os alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

A entrega do material escolar, onde se incluem também o “Diário do Estudante”, uma espécie de agenda escolar, e o acesso à plataforma educativa “Escola Virtual”, que será posteriormente entregue a cada aluno, decorreu em simultâneo com o início das aulas, o que permitiu ao autarca dar mais informações sobre o funcionamento da escola aos pais e/ou encarregados de educação.

Numa conversa informal, Fernando Queiroga falou de vários assuntos de interesse para a comunidade escolar, destacando que o sucesso escolar dos alunos depende da dedicação de todos os intervenientes.

Assim, e tal como tem vindo a acontecer nos últimos 24 anos letivos, a autarquia continua a dar prioridade às políticas de apoios à Educação, um investimento significativo que na ótica do autarca “se traduz num importante apoio para muitas famílias que, com o arranque do novo ano escolar, têm despesas acrescidas para fazer face às necessidades dos filhos ou educandos”.

Fernando Queiroga referiu ainda que “a educação continua a ser uma das grandes pilares do executivo camarário”, acrescentando que “esta medida, além de contribuir para o sucesso escolar das nossas crianças e jovens, permite também uma maior igualdade e o combate à exclusão social”.

Recorde-se que o Município de Boticas foi pioneiro na oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, iniciativa que teve lugar pela primeira vez no ano letivo de 1998/1999 e que se manteve até há três anos letivos atrás.

Com a progressiva gratuitidade dos manuais escolares por parte do Ministério da Educação, a Câmara de Boticas manteve as suas políticas de apoio à Educação, oferecendo os cadernos de atividades e demais material de apoio ao estudo a todos os graus de ensino do Concelho, nomeadamente ao 1º, 2º e 3º ciclos.