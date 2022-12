Boticas palco da Corrida de S. Silvestre

Boticas foi palco no passado sábado, dia 17 de dezembro, da 1ª edição da Corrida de S. Silvestre, uma iniciativa inserida no “Natal ConVida 2022” e organizada pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense e Mountain AdvenTours, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas, com o objetivo de promover a prática de desporto e, simultaneamente, dar a conhecer a vila barrosã.

Foi com espírito de aventura e superação que mais de uma centena de corredores percorreram as principais ruas da vila e se deixaram encantar pelo brilho do percurso de 10 kms, na sua maioria, iluminado pelas luzes de Natal que abrilhantam a sede de concelho durante as festividades de Natal e Ano Novo.

Além da prova principal, a iniciativa contou ainda com uma caminhada e uma minicorrida (2 kms) direcionada para as crianças e jovens até aos 13 anos.

No final teve lugar a habitual cerimónia de entrega de troféus, sendo que o Município de Boticas esteve representado através do Vice-presidente, Guilherme Pires.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

FEMININO

1º lugar – Sara Carvalho (Recreio Desportivo de Águeda)

2º lugar – Susana Vilela (C+S Lavra)

3º lugar – Beatriz Fernandes (SC Braga)

MASCULINO

1º lugar Fernando Serrão (Sporting Clube Portugal)

2º lugar – Luís Miguel Saraiva (SC Braga)

3º lugar – Carlos Costa (GDC Guilhovai)

