Boticas Parque acolheu 2ª edição Festival de Turismo e Natureza

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) recebeu no passado fim de semana, dias 9 e 10 de julho, a 2ª edição do Festival de Turismo e Natureza – Cibos da Terra Barrosã, uma iniciativa organizada conjuntamente pela empresa intermunicipal Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barros (EHATB), Boticas Parque e Município de Boticas.

O festival tem como objetivos principais promover as diferentes valências do BNB, através do contacto direto com a natureza e, simultaneamente, divulgar a vasta riqueza natural e paisagística do Concelho de Boticas e da região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial.

Durante dois dias foram muitas as iniciativas dinamizadas em pleno coração do parque, com os visitantes a desfrutarem de jogos tradicionais, oficinas temáticas, demonstrações de falcoaria, aulas de yoga, vários momentos musicais, sendo que os mais destemidos tiveram a oportunidade de andar a cavalo e burro, passeios de buggy e também kayak no rio Beça, escalada, arvorismo, entre outros.

À margem do festival, realizou-se ainda a 1ª edição da “Galaico Rural Race”, prova de obstáculos naturais que contou com a participação de cerca de 70 atletas, oriundos de vários pontos do norte do país.

Além da componente lúdica e desportiva, os visitantes puderam também provar e comprar alguns produtos locais disponibilizados na “Feira de Produtos da Terra”, situada junto à zona infantil do BNB.