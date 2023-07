Boticas Parque acolheu Festival de Turismo e Natureza – Cibos da Terra Barrosã

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) recebeu, no passado fim de semana, dias 8 e 9 de julho, a 3ª edição do Festival de Turismo e Natureza – Cibos da Terra Barrosã, uma iniciativa organizada pela empresa intermunicipal Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB) e Município de Boticas e dinamizada pela Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC).

Durante dois dias foram muitas as iniciativas que decorreram em pleno coração do Boticas Parque, com os visitantes a desfrutarem de jogos tradicionais, oficinas temáticas, demonstrações de falcoaria, aulas de Tai Chi, vários momentos musicais, passeios de cavalo e também de kayak no rio Beça, escalada, arvorismo, slide, entre outros.

O festival contou ainda com o mercadinho de produtos locais e com showcookings dinamizados por Rui Marques, criador da página e do livro “A Pitada do Pai”, e por Rubim Fonseca, diretor do Scornio, que promoveu o “Scornio Bushcraft – Cozinha no Mato”.

De destacar que o festival tem como objetivos principais promover as diferentes valências do BNB, através do contacto direto com a natureza e, simultaneamente, divulgar a vasta riqueza natural e paisagística do Concelho de Boticas e da região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial.