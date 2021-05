Boticas Parque reabre no próximo fim de semana

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) reabre ao público no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de maio.

Para além do Parque de Pesca Desportiva, aberto desde o passado mês de abril, os visitantes podem novamente agendar a realização de atividades no parque, nomeadamente visitas guiadas, passeios de bicicleta e de kayak no rio Beça, entre outras.

Também o Parque Infantil, assim como outras infraestruturas de apoio passam a estar à disposição dos visitantes, tendo sempre em consideração as limitações e o cumprimento das regras emanadas pelas Autoridades de Saúde no âmbito da Covid-19.

Para assinalar a reabertura do BNB realiza-se no dia 9 de maio a caminhada “O Regresso aos Trilhos Mágicos do Boticas Parque”, estando a 2ª edição da iniciativa agendada para o dia 15.

De referir que durante este mês estão programadas outras atividades, tais como o “Mercadinho do Parque”, o “Passeio de Observação de Aves do BNB” e a “Oficina do Pão Centeio do Barroso”.

Mais informações através do e-mail aacceltiberus@gmail.com ou do telefone 276 410 206.