Boticas Parque recebeu Festival de Turismo e Natureza – Cibos da Terra Barros

O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) foi palco no passado fim de semana, dias 12 e 13 de junho, da 1ª edição do Festival de Turismo e Natureza – Cibos da Terra Barrosã.

Foram dois dias repletos de diversão e adrenalina para miúdos e graúdos, com a realização de várias atividades desde showcookings com os atores Mafalda Teixeira e Afonso Vilela, passando pela corrida de obstáculos, passeios de buggy e a cavalo, jogos tradicionais, demonstração de falcoaria e visita ao bosque das corujas, aulas de yoga e tai chi, entre outras, e onde também não faltou o mercadinho de produtos locais.

A iniciativa permitiu aos visitantes conhecerem as diferentes componentes do Boticas Parque, estar em contacto com a natureza e, simultaneamente, experienciar coisas novas num território com um vasto legado natural e paisagístico e classificado como Património Agrícola Mundial.

O evento foi organizado conjuntamente pela empresa intermunicipal Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB), Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) e Município de Boticas.