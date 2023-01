Boticas premeia Melhor Chouriça e Melhor Salpicão da Feira Gastronómica do Porco

Realizou-se no passado sábado, dia 14 de janeiro, no recinto da Feira Gastronómica do Porco, o III Concurso de Melhor Chouriça e Melhor Salpicão, iniciativa que permite distinguir os melhores exemplares de fumeiro de cada edição do certame.

As avaliações foram realizadas por um júri, que analisou vários fatores relacionados com a qualidade dos produtos, nomeadamente o aspeto, cheiro, sabor e cura do fumeiro a concurso.

A entrega dos troféus e respetivos diplomas aos vencedores foi feita pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com o Vice-presidente, Guilherme Pires, e alguns elementos do júri, nomeadamente a chef Justa Nobre.

Fernando Queiroga fez questão de enaltecer “o trabalho e a dedicação dos produtores que continuam a fazer desta feira um sucesso, sobretudo após dois anos tão difíceis devido à pandemia de Covid-19”, acrescentando que “este concurso serve não só para comprovar a qualidade dos enchidos vendidos durante o evento, mas, principalmente, para incentivar os produtores a produzirem mais fumeiro, com as caraterísticas únicas deste território”.

Vencedores do Concurso

Melhor Chouriça

1º lugar – Domingos Pires Moura

2º lugar – Domingos Pinto Baía

3º lugar – Sebastião Silvino Fernandes

Melhor Salpicão do Lombo

1º lugar – Domingos Pinto Baía

2º lugar – Maria João Costa

3º lugar – Margarida Alves Costa