O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, esteve reunido esta quarta-feira, dia 14 de setembro, no edifício dos Paços do Concelho, com o Secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho.

O encontro, que decorreu à margem da realização do 1º Fórum da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso – Caminho para Sustentabilidade, permitiu ao autarca expor ao governante algumas das suas preocupações verificadas no Concelho.