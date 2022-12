Boticas: projeto “Cultura para Todos” concluído com vários iniciativas

endo em conta que o projeto “Cultura para Todos”, financiado através da operação NORTE-07-4230-FSE-000018, se encontra em fase de conclusão, realizaram-se nas últimas semanas várias atividades para apresentar o trabalho desenvolvido durante os dois anos da iniciativa implementada pela Câmara Municipal de Boticas.

Apesar da sua vigência coincidir exatamente com o período de pandemia, o projeto teve bastante recetividade por parte do público-alvo, nomeadamente das crianças e idosos do concelho.

O projeto centrou-se na dinamização de práticas artísticas e culturais, promoção da igualdade de oportunidades na fruição cultural e o acesso de novos públicos à cultura, de forma a conseguir chegar junto de toda a população, principalmente a mais envelhecida, isolada e desfavorecida.

Nesse sentido, a ação 1 designada de “DançArte”, permitiu que 58 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, participassem, uma vez por semana, em aulas de dança, mais propriamente Hip-Hop, e atuassem no passado dia 16 de dezembro na Festa de Natal do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

A “DançArte” teve como objetivo envolver as crianças do concelho numa atividade que promoveu a aquisição e o desenvolvimento de competências, mediante a experimentação, composição, interpretação e visualização da dança, um mecanismo privilegiado para estimular os participantes a conhecer formas expressivas de pensar, percecionar e compreender o mundo que os rodeia, através da atividade física do movimento.

Relativamente à ação 2 – “Sons com Arte”, que teve como objetivos principais proporcionar três aulas semanais de música aos idosos do concelho e, simultaneamente, promover a inclusão social e a autoestima desta faixa etária, trazendo benefícios a nível físico e psicológico.

A iniciativa possibilitou o envolvimento e participação ativa de 150 seniores, promovendo a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos, através de instrumentos musicais, nomeadamente cavaquinhos e instrumentos de percussão.

Os participantes tiveram a oportunidade de explorar um vasto reportório da música tradicional portuguesa, que culminou com uma atuação pública no Natal do Idoso, no passado dia 8 de dezembro.

No que concerne à ação 5 – “Vidas com História”, que visou a promoção da cultura e tradições, terminou com uma exposição com fotografias, bem como um vídeo documental com testemunhos dos participantes do projeto relativamente às memórias e usos e costumes locais. A mostra está patente ao público no Átrio da Câmara Municipal de Boticas.

Por forma a assinalar a conclusão do “Cultura para Todos”, realizaram-se vários lanches-convívio nas aldeias abrangidas pelo projeto.

Os encontros contaram com a presença dos participantes e dos Vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres, em representação do Município de Boticas.

