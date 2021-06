Boticas: “Dar Vida aos Anos Envelhecendo” e “Recordar é Viver” voltam ao ativo

Após o interregno devido à atual situação pandémica provocada pela Covid-19, foram retomadas, no passado dia 7 de junho, em Ardãos, as atividades relativas aos projetos sociais “Dar Vida aos Anos Envelhecendo” e “Recordar é Viver”.

O regresso foi marcado pela realização da iniciativa “Caixa de Correio”, que permitiu aos participantes recordar e, simultaneamente, recriar os tempos em que a única forma de comunicar à distância com os familiares e amigos era através de cartas escritas à mão.

De referir que as ações realizadas no âmbito destes projetos são direcionadas para a população com mais de 55 anos, com o intuito de combater o isolamento e promover a inclusão dos idosos na comunidade local, através da participação em atividades de âmbito desportivo e pedagógico e ainda da partilha de vivências entre os participantes.

Os projetos “Dar Vida aos Anos Envelhecendo” e “Recordar é Viver” são desenvolvidos pelo Município de Boticas e abrangem oito aldeias do Concelho, nomeadamente Ardãos, Bobadela, Granja, Nogueira, Pinho, Sapiãos, Vilar e Viveiro.

A autarquia pretende alargar, de forma gradual e mediante os recursos disponíveis, as atividades a outras localidades, de forma a que todos os idosos possam integrar estes projetos.