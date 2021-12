Boticas promove ação de sensibilização “Direitos e Cuidados na 3ª Idade”

O Município de Boticas, através do projeto CLDS 4G “Boticas ComVida”, promoveu entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, a ação de sensibilização “Direitos e Cuidados na 3ª Idade”.

A iniciativa, direcionada para os idosos das freguesias de Beça, Vilar e Viveiro, Covas do Barroso, Sapiãos e Ardãos e Bobadela, possibilitou a entrega de panfletos sobre os direitos da pessoa idosa, a mobilidade e a prática de atividade física na 3ª idade e, ainda, conselhos para os idosos se protegerem do frio que se faz sentir nesta altura do ano.

A realização deste tipo de ações junto da comunidade local tem como objetivos combater a solidão e o isolamento, capacitar os idosos de informações úteis para o desenvolvimento de competências pessoais, de segurança e autoproteção e ainda promover um estilo de vida mais ativo e saudável.

GC CMB