Boticas promove Ecomuseu de Barroso no Dia Internacional dos Museus

No dia 18 de Maio comemora-se o Dia Internacional dos Museus, efeméride criada em 1977, através da iniciativa do ICOM – Conselho Internacional de Museus, um organismo que integra a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), numa Assembleia Geral realizada em Moscovo, de 18 a 29 de Maio. Entre as várias resoluções tomadas nesse dia, ficou instituído o dia 18 de Maio (primeiro dia da referida assembleia) para assinalar o Dia Internacional dos Museus, com o objetivo de “unificar ainda mais as aspirações criativas e os esforços dos museus e chamar a atenção do público mundial para a sua atividade”, incentivando a população ao hábito de visitar e apreciar os museus, nas suas mais variadas componentes culturais.

O Município de Boticas tem vindo todos os anos a associar-se à comemoração desta data, com iniciativas locais e focadas nos seus espaços museológicos.

Este ano o tema é “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”. Nesse sentido, vimos convidá-lo a comemorar este dia connosco, visitando o espaço museológico do Ecomuseu – Museu Rural de Boticas, onde para além da exposição permanente, poderá apreciar os desenhos de Bárbara Celina, sob o tema “Esquesitóides e os Parentes Afastados”, com entrada gratuita.