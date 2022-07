Boticas promove programa de ocupação de tempos livres “Ateliers de Verão”

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pela Vereadora da Educação, Isabel Torres, visitou na passada semana as crianças e jovens inscritos no programa de ocupação de tempos livres “Ateliers de Verão”, promovidos pela autarquia, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, com o apoio do projeto CLDS 4G “Boticas ComVida”.

Os “Ateliers de Verão” arrancaram no passado dia 4 de julho, em simultâneo no Jardim de Infância de Boticas e no Pavilhão Multiusos de Boticas, e contam com a participação de cerca de 150 crianças e jovens.

Tendo em conta as idades dos participantes, as atividades foram divididas em duas iniciativas distintas, nomeadamente nas “Oficinas de Verão” direcionadas para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, e nos “Ateliers de Verão” destinados a faixa etária dos 6 aos 14 anos.

Desta forma, as crianças e jovens do Concelho podem ocupar os tempos livres de forma saudável e divertida até ao dia 31 de agosto, usufruindo de um conjunto muito diversificado de atividades lúdicas, culturais e recreativas.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, realçou a importância do programa, afirmando que “as atividades de ocupação de tempos livres de verão são um importante apoio para os pais, uma vez que grande para deles não dispõe de outra solução para ocupar as férias de verão dos filhos”.

“O bem-estar das nossas crianças e jovens continua a ser uma prioridade e sabemos que estas atividades são uma ajuda importante para muitas famílias do Concelho. Daí continuarmos a desenvolver medidas que vão ao encontro das necessidades e anseios dos nossos munícipes”, realçou o autarca.

Fernando Queiroga aproveitou ainda a oportunidade para falar e auscultar a opinião dos pais e encarregados de educação sobre a forma como as atividades estão a ser desenvolvidas.