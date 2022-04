Boticas promove workshop “Bullying: O papel de cada um”

O Auditório Municipal de Boticas acolheu na passada terça-feira, dia 5 de abril, o Workshop “Bullying: O papel de cada um”, direcionado para os alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e promovido pela equipa multidisciplinar do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas.

O Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, procedeu à abertura da iniciativa orientada pela Psicóloga Clínica, Quéli Maciel.

O objetivo principal da ação passou por sensibilizar e alertar os estudantes para o bullying, bem como consciencializá-los e capacitá-los para a identificação de sinais de alerta sobre este tipo de violência física e psicológica.

Ao longo da sessão a oradora abordou o conceito de bullying, os diferentes tipos de agressão (física, verbal, não-verbal, relacional e cyber), os diferentes intervenientes no processo, os fatores que promovem e mantêm esse mesmo processo, o impacto que provoca na vítima e, ainda, a promoção de competências sociais que mitiguem o bullying na comunidade escolar.

Os participantes foram brindados com a oferta de capas, blocos de notas e um certificado de participação.

GC Boticas