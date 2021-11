Boticas promove workshop “O meu filho vai para o 1º Ciclo… e agora?”

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu na passada semana o workshop “O meu filho vai para o 1º Ciclo… e agora?”, orientado por Rute Henriques, Psicóloga Clínica e Fundadora da Psicologia do Crescer.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, através do projeto Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar, foi direcionada para os pais e encarregados de educação das crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e teve como objetivos sensibilizar e esclarecer os participantes para os sentimentos e pensamentos associados ao período de transição escolar, fornecer estratégias que facilitem a adaptação das crianças ao 1º Ciclo de Estudos, diminuir a ansiedade dos pais e das crianças, tornando este momento numa etapa de celebração e conquista, entre outros.

O workshop permitiu ainda realizar um debate onde os pais e encarregados de educação puderam colocar questões relacionadas com esta temática.