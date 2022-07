Boticas promoveu rastreios gratuitos de Diabetes e Tensão Arterial

O Município de Boticas, através do projeto CLDS 4G “Boticas ComVida” com o apoio do Centro de Saúde de Boticas, promoveu na passada semana, entre os dias 20 e 24 de junho, rastreios gratuitos de Diabetes e Tensão Arterial.

A iniciativa, dinamizada por uma equipa de enfermagem do Centro de Saúde local nas freguesias de Ardãos e Bobadela, Beça, Boticas e Granja, Covas do Barroso, Viveiro e Vilar e Sapiãos, permitiu sensibilizar as populações para a adoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física, assim como a importância da hidratação em dias de muito calor.

Além disso, foi transmitida a necessidade de se proceder regularmente às medições dos níveis de açúcar no sangue e, também, da pressão sanguínea, fatores que estando controlados previnem e reduzem a mortalidade por doenças cardiovasculares.

A realização destas ações junto da comunidade local tem como objetivos capacitar os idosos de informações úteis para o desenvolvimento de competências pessoais, de segurança e autoproteção, promover um estilo de vida mais ativo e saudável e ainda combater a solidão e o isolamento.